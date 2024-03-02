Количество погибших в Газе превысило 30 тысяч человек

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Число палестинцев, погибших в результате непрекращающихся с 7 октября 2023 года израильских атак в блокированном секторе Газа, достигло 30 228.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.

Только за минувшие сутки жертвами атак Израиля стали 193 палестинца. Кроме того, еще 920 жителей эксклава получили ранения.

Общее число раненых в ходе продолжающихся с 7 октября атак Израиля возросло до 71 377 расправ. Под завалами разрушенных зданий и на обочинах дорог все еще остаются тела погибших. Бригады скорой помощи и сил гражданской обороны не могут до них добраться из-за препятствий, чиненных со стороны израильских сил.