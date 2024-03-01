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Отменен визовый режим между Азербайджаном и Албанией

Отменен визовый режим между Азербайджаном и Албанией

1 марта в рамках рабочего визита премьер-министра Республики Албания Эди Рамы в Азербайджан состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Фариза Рзаева и заместителя министра иностранных дел Албании Бесарта Кадии.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Албанией в политической, экономической и гуманитарной сферах и состоялся обмен мнениями о возможностях для дальнейшего развития отношений.

В завершение встречи было подписано «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта».

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