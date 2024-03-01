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В Сумгайыте мужчина убил зятя и пытался покончить с собой

В Сумгайыте мужчина убил зятя и пытался покончить с собой

1 марта около 18 часов на территории города Сумгайыта было совершено убийство.

Как сообщилив прокуратуре города Сумгайыта, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Джейхун Рзаев (1976 г р), в ходе ссоры, возникшей на почве семейного конфликта, нанес ножевые ранения своему зятю Ниджату Салахову, а затем попытался покончить с собой, выпив химический раствор.

Джейхун Рзаев задержан, ему оказана медицинская помощь в больнице.

По данному факту в прокуратуре города возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство) и проводится предварительное расследование.

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