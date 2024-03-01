Санкции? Какие санкции?

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Отличие стартовавших сегодня в Баку 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии от предыдущих подобных мероприятий заключается в том, что немалое внимание на них уделялось вопросу зеленой энергетики. Темы действительно тесно переплетены, потому как, с одной стороны, Южный газотранспортный коридор, включающий, кстати, Южно-кавказский газопровод (Баку—Тбилиси—Эрзурум), турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP), непосредственно служит цели снабжения Турции и ряда стран Южной Европы природным газом, а с другой, не исключено, что в будущем по этим маршрутам может быть запущен альтернативный источник энергии, например, водород, а это уже непосредственно имеет отношение к декарбонизации и всему тому, что сегодня в мире принято называть «углеродной нейтральностью». Вот почему в ходе своего выступления на мероприятии глава государства, описав ситуацию с экспортом азербайджанского газа, коснулся также тематики COP29 и, в целом, зеленой энергетики.

«Хочу лишь сообщить вам, что единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане является знаком уважения международного сообщества к нашей стране. Наше желание провести это мероприятие и внести свой вклад в это дело является демонстрацией нашей «зеленой» повестки дня», – сказал в своем выступлении глава государства.

Если говорить чисто о газовой тематике, то согласно материалам Еврокомиссии о ситуации на европейском газовом рынке в третьем квартале 2023 года, Азербайджан вошел в топ-5 экспортеров трубопроводного газа в эту часть континента. Только в течение одного квартала наша страна экспортировала в страны Европейского Союза 2,8 млрд куб.м газа. В докладе отмечается, что доля Азербайджана в общем импорте газа ЕС по трубопроводам составила 6,5%. В 2023 году страны ЕС – Италия, Греция и Болгария импортировали из Азербайджана, по данным статистического управления Евросоюза (Евростат), рекордные объемы природного газа на 6,2 млрд евро. Но основным покупателем газа, конечно же, является Италия, которая с 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) получила свыше 26 млрд куб.м., а в 2023 году – свыше 10 млрд куб.м. Об этом в ходе 10-го министерского заседания сообщил министр окружающей среды и энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

Для справки сообщим, что именно с этой даты, то есть с конца декабря 2020 года Азербайджан начал экспорт газа в Европу. И в настоящее время наша страна имеет контракты на поставку газа в 6 европейских стран: Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана.

Кстати, еще одной особенностью нынешнего 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии заключается в том, что президент Ильхам Алиев четко очертил границы между традиционными источниками энергии, а в данном случае природным газом, и альтернативной энергетикой, которые вместе формирует приоритет развития азербайджанской энергетики в ближайшие годы.

«Расширение Южного газового коридора (ЮГК) и другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, чтобы не нанести вред нашей основной цели, так как в ЕС был и есть большой спрос на наш газ», – сказал президент.

Как это следует понимать? Дело в том, что эти два направления энергетики должны развиваться параллельно. А чтобы стала ясна мысль, мы раскроем, о чем именно в данном случае идет речь в понятии зеленая энергетика. Еврокомиссия заявляет, что достижение «углеродной нейтральности» (carbon neutrality) к 2050 году является приоритетной задачей, на решение которой будут направлены все имеющиеся в распоряжении ЕС ресурсы. Главная ставка сделана на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и декарбонизированных газов, в первую очередь, водорода. При этом водород рассматривается и как энергоноситель, и как средство накопления избыточной электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ в периоды активного солнца и ветра, когда его производство превышает спрос потребителей. И не важно, какой именно метод производства водорода из газа (паровой риформинг метана или пиролиз) получит в Азербайджане наибольшее распространение. Определить это сегодня очень сложно, поскольку каждый из этих методов отличается совершенно иными технологиями, дороговизной, доступностью сырья, энергозатратностью, а главное, возможностью исключить выбросы в атмосферу углекислого газа.

Каждый такой проект будет рассчитываться в зависимости от перечисленных факторов. И кстати, уже перед приездом в Азербайджан еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон для участия в 10-ом министерском заседании со стороны Европейского союза было анонсировано, что в ходе ее визита в страну Министерство энергетики Азербайджана и компания Elecnor подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии (речь идет о ВИЭ-проектах в Азербайджане), Госагентство по возобновляемым источникам энергии и Wind Europe подпишут меморандум о сотрудничестве в области ветроэнергетики.

Более того, по приезду Кадри Симсон заявила, что Азербайджан – проверенный партнер Европейского Союза в энергетической сфере и становится все более очевидным, что Европа не вернется к привычному порядку вещей в отношениях с Россией. Говоря об отношениях с Азербайджаном, она отметила, что «теперь это пространство заполнено верными партнерами, и мы нашли именно таких».

А где же проекты в области производства водорода? А здесь мы как раз-таки не спешим. Во-первых, Южный газовый коридор пока только расширяет свои возможности непосредственно по самому газу. Здесь уместно вспомнить, что добыча природного газа с глубокозалегающих пластов на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) начнется в первом квартале 2025 года. Плюс месторождения, которые разрабатывает сам Азербайджан, и они тоже существенно увеличат экспортные возможности страны.

Помимо этого, в области производства водорода точные технологии хотя уже и присутствуют, но крупнейшие нефтегазовые компании мира лишь недавно приступили к разработкам в этой области и не исключено, что когда Азербайджану эти технологии действительно будут просто необходимы, то появятся более дешевые способы получения водорода из метана. Так что Азербайджан никуда не торопится. Тем более что обладает собственными богатыми запасами газа. А в каком виде его поставлять на внешние рынки – это уже вопрос рентабельности и целесообразности.

Рауф Насиров