Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет |
Politico: Оплошность Макрона только еще больше усугубила ситуацию для Украины |
В Ереване начали обсуждение по выводу российских пограничников из аэропорта Звартноц |
На пороге мирового переустройства |
США не дали Совбезу ООН принять заявление в связи с гибелью более 100 палестинцев |
Израиль опроверг слухи о расстреле палестинцев у гумконвоя |
Азербайджан запустит программу по развитию электромобильности |
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику |
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией |
Главное Мир

Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет

Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет

Международный порядок изменится на следующие 50 лет, если Украина проиграет в войне с Россией. Об этом президент США Джо Байден уведомил союзников в частном порядке, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

В связи с этим он потребовал к июньскому саммиту G7 разработать план по использованию замороженных российских активов, чтобы направить их на финансирование бюджета Украины, а затем — для восстановления страны. При этом президент подчеркнул, что предоставление Киеву доступа к замороженным средствам России не заменит необходимость финансовой помощи со стороны США.

Также в Белом доме убеждены, что Россия не должна самостоятельно решать, когда компенсировать Украине причиненный ущерб, утверждают собеседники агентства.

Теги:
Из этой рубрики
Визит Зеленского в Армению отменен
Мир

Визит Зеленского в Армению отменен

2024/03/01, 13:10
Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет
Мир

Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет

2024/03/01, 13:07
В Панаме уверены в успешном проведении COP29 Азербайджаном
Мир

В Панаме уверены в успешном проведении COP29 Азербайджаном

2024/03/01, 12:58
Париж: Французы не будут умирать за Украину
Мир

Париж: Французы не будут умирать за Украину

2024/03/01, 12:36
Politico: Оплошность Макрона только еще больше усугубила ситуацию для Украины
Мир

Politico: Оплошность Макрона только еще больше усугубила ситуацию для Украины

2024/03/01, 12:21
В Ереване начали обсуждение по выводу российских пограничников из аэропорта Звартноц
Мир

В Ереване начали обсуждение по выводу российских пограничников из аэропорта Звартноц

2024/03/01, 11:30
Премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом России
Мир

Премьер Эстонии отказалась называть Путина президентом России

2024/03/01, 10:47
Центральная Азия пошла вразнос: эксперты призывают быть начеку  
Мир

Центральная Азия пошла вразнос: эксперты призывают быть начеку  

2024/03/01, 10:43
В Израиле объявили о подготовке спецоперации
Мир

В Израиле объявили о подготовке спецоперации

2024/03/01, 10:33