Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет

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Международный порядок изменится на следующие 50 лет, если Украина проиграет в войне с Россией. Об этом президент США Джо Байден уведомил союзников в частном порядке, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

В связи с этим он потребовал к июньскому саммиту G7 разработать план по использованию замороженных российских активов, чтобы направить их на финансирование бюджета Украины, а затем — для восстановления страны. При этом президент подчеркнул, что предоставление Киеву доступа к замороженным средствам России не заменит необходимость финансовой помощи со стороны США.

Также в Белом доме убеждены, что Россия не должна самостоятельно решать, когда компенсировать Украине причиненный ущерб, утверждают собеседники агентства.