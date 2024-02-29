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Милей намерен провести саммит стран Латинской Америки по Украине

Милей намерен провести саммит стран Латинской Америки по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины в 2024 году.

Об этом он заявил изданию Financial Times.

Милей не привел подробностей запланированного мероприятия, однако отметил, что ставит в приоритет союзнические отношения со «странами, защищающими свободу», среди которых США, Израиль и Украина.

Как отмечает Financial Times, позиция президента Аргентины отличается от курса других стран региона. В частности, президент Бразилии Лула да Силва и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор имеют иные позиции по Украине.

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