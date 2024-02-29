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В Армении против азербайджанского солдата сфабриковали уголовное дело

В Армении против азербайджанского солдата сфабриковали уголовное дело

В отношении задержанного в Армении азербайджанского солдата Руслана Панахова возбуждено дело по факту «попытки диверсии, незаконного хранения оружия и боеприпасов, попытки убийства на почве расовой, религиозной нетерпимости», сообщает Следственный комитет Армении.

Руслан Панахов решением следователя задержан.

Напомним, утром 28 февраля солдат азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между служебными позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях, и был pадержан армянскими силовиками.

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