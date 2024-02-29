СМИ: Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду

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Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду на фоне заявлений Макрона об отправке войск в Украину, сообщило издание Politico.

«Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды», – отмечает издание.

Politico заявляет со ссылкой на немецких чиновников, что Макрон готов «жестко говорить» об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению Берлином. Издание отмечает со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, что Германия предоставила или пообещала более 17 миллиардов евро на помощь Украины, в то время как Франция – только 640 миллионов евро.

«Французские чиновники возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы», – добавляет издание.

Издание также сопоставляет подходы двух стран по помощи Украине, отмечая большую нерешительность ФРГ отправлять некоторые типы оружия, например, ракеты Taurus. Politico также замечает, что после саммита в Париже в понедельник Макрон, похоже, начал преследовать Шольца за «историческую нерешительность» Германии по поводу отправки вооружения в Украину.