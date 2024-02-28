Польша пригрозила закрытием границы с Украиной |
Байрамов выразил благодарность Бербок |
Алиев призвал США и Францию принять новые реалии в регионе |
Президент Алиев опроверг бредни немецкой прессы о диктатуре в Азербайджане |
Байрамов, Мирзоян и Бербок сели за стол переговоров |
Алиев: «Вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша?!» |
Ильхам Алиев: Откуда Боррель взял информацию? |
В Берлине стартовали переговоры делегаций Азербайджана и Армении (фото) |
В Армении задержали азербайджанского военного (обновлено) |
Главное Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о выходе из Совета Европы, если…

Ильхам Алиев: Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о выходе из Совета Европы, если...

После восстановления Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса. К сожалению, такое решение было принято по инициативе члена парламента Германии, он же член партии, возглавляемой Канцлером Шольцем. Разве это не двойные стандарты или игра с нами?! Канцлер Германии демонстрирует беспристрастность, и его заявления и действия отражают это. А член возглавляемой им партии хочет отстранить Азербайджан, являющийся одной из двух нехристианских стран в ПАСЕ, и делает это демонстративно и целенаправленно. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики, сообщает «Азертадж».

Глава государства напомнил, что Азербайджан принял решение не участвовать в сессиях ПАСЕ.

«Потому что, если у нас нет права выражать свою позицию, то зачем нам там находиться?», – заявил Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, то Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы.

Теги:
Из этой рубрики
Бербок, Байрамов и Мирзоян совершили совместную прогулку
Политика

Бербок, Байрамов и Мирзоян совершили совместную прогулку

2024/02/28, 18:27
Байрамов выразил благодарность Бербок
Политика

Байрамов выразил благодарность Бербок

2024/02/28, 18:18
Гаджиев провел переговоры с представителями UNDP
Политика

Гаджиев провел переговоры с представителями UNDP

2024/02/28, 18:15
Алиев призвал США и Францию принять новые реалии в регионе
Политика

Алиев призвал США и Францию принять новые реалии в регионе

2024/02/28, 18:10
Президент Алиев опроверг бредни немецкой прессы о диктатуре в Азербайджане
Политика

Президент Алиев опроверг бредни немецкой прессы о диктатуре в Азербайджане

2024/02/28, 18:07
Байрамов, Мирзоян и Бербок сели за стол переговоров
Политика

Байрамов, Мирзоян и Бербок сели за стол переговоров

2024/02/28, 18:02
Ильхам Алиев: Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о выходе из Совета Европы, если...
Политика

Ильхам Алиев: Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о выходе из Совета Европы, если…

2024/02/28, 17:51
Ильхам Алиев: В отличие от Франции, Германия демонстрирует нейтралитет в мирном процессе
Политика

Ильхам Алиев: В отличие от Франции, Германия демонстрирует нейтралитет в мирном процессе

2024/02/28, 17:46
Алиев: «Вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша?!»
Политика

Алиев: «Вы заявляете, что Украина должна обеспечить свою территориальную целостность. А как же наша?!»

2024/02/28, 17:43