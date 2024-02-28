Ильхам Алиев: Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о выходе из Совета Европы, если…

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После восстановления Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса. К сожалению, такое решение было принято по инициативе члена парламента Германии, он же член партии, возглавляемой Канцлером Шольцем. Разве это не двойные стандарты или игра с нами?! Канцлер Германии демонстрирует беспристрастность, и его заявления и действия отражают это. А член возглавляемой им партии хочет отстранить Азербайджан, являющийся одной из двух нехристианских стран в ПАСЕ, и делает это демонстративно и целенаправленно. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики, сообщает «Азертадж».

Глава государства напомнил, что Азербайджан принял решение не участвовать в сессиях ПАСЕ.

«Потому что, если у нас нет права выражать свою позицию, то зачем нам там находиться?», – заявил Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, то Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы.