На встрече в Париже никто не поддержал идею Макрона

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Никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

«Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции, не нужно ли обдумать другие [варианты] – сухопутные войска или что-то подобное <…>. Канцлер затем довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное, – сказал Хебештрайт. – Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, и все разошлись <…>».