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Приднестровье обратится за помощью к России

Приднестровье обратится за помощью к России

Приднестровские «депутаты» обратятся сегодня за помощью к России в связи с действиями Молдовы, пишет ТАСС со ссылкой на проект резолюции съезда, который уже начался в непризнанном Приднестровье.

Документ уже раздали участникам съезда «депутатов» всех уровней.

В обращении в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ содержится просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тыс. граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе».

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Приднестровье обратится за помощью к России
Мир

Приднестровье обратится за помощью к России

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