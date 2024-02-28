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Американцы пыталась отследить передвижение Путина через смартфон, но обнаружили…

Американцы пыталась отследить передвижение Путина через смартфон, но обнаружили...

Бывший журналист The Wall Street Journal Байрон Тау заявил, что американцы пыталась отследить передвижение Путина через смартфон, но обнаружили, что у него его нет.

«Американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение президента России Владимира Путина с помощью рекламы на телефонах в его окружении.

В 2016 году компанией была разработана технология под названием Locomotive для отслеживания смартфонов с использованием коммерческих данных. Так, каждому владельцу смартфона присвоен личный рекламный идентификатор, используемый для отслеживания реальных перемещений и действий пользователя в интернете. Получив набор данных по России, команда поняла, что может отслеживать телефоны в окружении президента России Владимира Путина. Телефоны перемещались везде, где бывал сам Путин. При этом телефон самого главы Кремля компании отследить так и не удалось. Российская госбезопасность и контрразведка оказались на высоте. Отслеживаемые устройства принадлежали не самому Путину, а его водителям, политическим советникам и другому персоналу», – написал он в своей книге.

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