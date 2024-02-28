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Пустослов. Как западные СМИ отреагировали на скандальное заявление Макрона

Пустослов. Как западные СМИ отреагировали на скандальное заявление Макрона

Мировые СМИ раскритиковали идею французского президента Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину.

– CNN

Это может привести к крупнейшему наземному конфликту, который Европа видела со времен Второй Мировой войны;

– Wall Street Journal

Ремарки Макрона были отходом от той сдержанности, которую демонстрировали западные союзники. Он попытался заполнить вакуум лидерства, однако его попытка показать России силу сыграла против него;

– Bloomberg

Комментарии Макрона способствовали возникновению стратегической двусмысленности. Такой шаг, однако, напрямую втянул бы НАТО в борьбу с Россией;

– New York Times

Отрицательное отношение европейских лидеров к идее Макрона привело к замешательству по поводу единства альянса и спровоцировало вопрос, стоит ли рассматривать его слова как пустую угрозу;

– USA Today

Быстро лопнувший «пробный шар» Макрона продемонстрировал опасения, что успехи России на Украине подтолкнут Москву к угрозе прифронтовым восточноевропейским государствам, когда миллиарды долларов крайне необходимой американской помощи Киеву остаются заблокированными в Конгрессе США.

– Euractiv

Лидеры ЕС холодно отреагировали на высказывания Макрона о возможности отправки западных войск в Украину. Ни одна страна ЕС или НАТО, присутствовавшая на конференции, открыто не выразила интереса или намерений отправить солдат в Украину;

– Le Figaro

Слова президента Франции вызвали гневную реакцию по всей Европе. Макрон оказался в изоляции;

– Handelsblatt

Позиция президента Франции никоим образом не соответствует крайне скудным поставкам вооружений из Парижа. Тот, кто упоминает сухопутные войска, но даже не в состоянии предоставить достаточное количество оружия, действует не в интересах Украины или Запада — он действует лицемерно;

– Berliner Zeitung

Встреча европейских лидеров в Париже должна была послать сигнал о единстве и непоколебимой солидарности с Украиной. По ее итогам осталось лишь сильное раздражение;

– La Repubblica

Макрон поднимает градус столкновения с Россией обещанием конкретной помощи Киеву. Он допустил возможность, которая до сих пор оставалась непреодолимой красной линией. Его сразу осадил Белый дом. Против высказались участники встречи по Украине в Париже — Испания, Польша, Швеция. Но самый заметный раскол произошел в оси «Париж — Берлин». Немецкий канцлер Олаф Шольц закрыл эту тему для обсуждения;

– Politico

Амбиции Макрона по Украине воспринимаются как пустословие и в Париже, и в Киеве .

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