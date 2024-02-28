В Армении задержали азербайджанского военного (обновлено) |
Пустослов. Как западные СМИ отреагировали на скандальное заявление Макрона |
Российские военные отработали отражение вторжения со стороны Китая |
МВД провело в посольстве Израиля в Баку учения по безопасности (фото) |
Белый дом: Отправка войск в Украину – суверенное решение третьих стран |
Пентагон озвучил сроки поставок F-16 Украине |
Армения вновь предлагает подписать с Азербайджаном пакт о ненападении |
США продолжают призывать к мирному соглашению между Баку и Ереваном |
В России требуют от Армении детального отчета о контактах с Францией |
Главное Общество

Акрам Гасанов: Главное, чтобы судьи были далеки от коррупции

Акрам Гасанов: Главное, чтобы судьи были далеки от коррупции

Судебная власть должна быть самоуправляемой, ибо когда она была де-факто под министром юстиции, она автоматически подчинялась органам исполнительной власти. Об этом Minval.az сказал адвокат Акрам Гасанов, комментируя изменения и дополнения в закон «О судах и судьях», рассматриваемые в настоящее время Милли Меджлисом.

«По Конституции существует принцип разделения властей. И потому председательство в Судебно-правовом совете перешло к председателю Верховного суда, и это правильно, ибо судебная система должна быть самоуправляемой. С другой стороны, в прошлом году произошло усиление Верховного суда, потому что ограничены полномочия Конституционного суда. Если раньше на решение Верховного суда можно было подавать жалобу в Конституционный суд, мотивируя это неправильным применением того или иного закона, сейчас это уже невозможно, с июля прошлого года внесены изменения в Закон «О Конституционном суде», согласно которым в эту инстанцию можно жаловаться только тогда, когда Верховный суд вынес решение, противоречащее Конституции», – сказал адвокат.

По его словам, раньше, когда можно было жаловаться на решение Верховного суда по любому поводу, Конституционный суд фактически играл роль очередной судебной инстанции, и дела рассматривались очень долго, а некоторые – даже бесконечно. А сейчас происходит более четкое разделение полномочий: Министерство юстиции занимается юстицией – исполнением судебных решений, в том числе пенитенциарный контроль, надзор над нотариусами, но не над судами, а в судах – четкое разделение полномочий. Конституционный суд занимается исключительно вопросами соответствия самих законов Конституции, а непосредственно все дела находятся в ведении судов общей юрисдикции – первой инстанции, в апелляционных и кассационных судах, коим является Верховный суд.

«В целом, нужно следить за тем, чтобы в наших судах работали грамотные специалисты, и соблюдался самый главный принцип: единообразие судебных решений, чтобы по одним и тем же вопросам разные суды не принимали разные решения в зависимости от того, кто их заинтересовал, в том числе и от коррупции», – резюмировал адвокат.

Яна Мадатова     

Теги:
Из этой рубрики
Конгресс Перу принял заявление о Ходжалинском геноциде
Общество

Конгресс Перу принял заявление о Ходжалинском геноциде

2024/02/28, 12:23
Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики
Общество

Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики

2024/02/28, 12:07
Самолет рейса Баку-Стамбул совершил посадку в Анкаре
Общество

Самолет рейса Баку-Стамбул совершил посадку в Анкаре

2024/02/28, 11:36
Акрам Гасанов: Главное, чтобы судьи были далеки от коррупции
Общество

Акрам Гасанов: Главное, чтобы судьи были далеки от коррупции

2024/02/28, 11:32
МВД провело в посольстве Израиля в Баку учения по безопасности (фото)
Общество

МВД провело в посольстве Израиля в Баку учения по безопасности (фото)

2024/02/28, 10:58
В Азербайджане обсуждают проблему с водными ресурсами
Общество

В Азербайджане обсуждают проблему с водными ресурсами

2024/02/28, 10:52
В Кяльбаджаре строится новая школа (видео)
Общество

В Кяльбаджаре строится новая школа (видео)

2024/02/28, 10:24
В Баку спасатели МЧС вызволили застрявших в лифте жильцов (видео)
Общество

В Баку спасатели МЧС вызволили застрявших в лифте жильцов (видео)

2024/02/28, 10:14
В Лачин и село Забух возвращается очередная группа жителей
Общество

В Лачин и село Забух возвращается очередная группа жителей

2024/02/28, 09:01