Акрам Гасанов: Главное, чтобы судьи были далеки от коррупции

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Судебная власть должна быть самоуправляемой, ибо когда она была де-факто под министром юстиции, она автоматически подчинялась органам исполнительной власти. Об этом Minval.az сказал адвокат Акрам Гасанов, комментируя изменения и дополнения в закон «О судах и судьях», рассматриваемые в настоящее время Милли Меджлисом.

«По Конституции существует принцип разделения властей. И потому председательство в Судебно-правовом совете перешло к председателю Верховного суда, и это правильно, ибо судебная система должна быть самоуправляемой. С другой стороны, в прошлом году произошло усиление Верховного суда, потому что ограничены полномочия Конституционного суда. Если раньше на решение Верховного суда можно было подавать жалобу в Конституционный суд, мотивируя это неправильным применением того или иного закона, сейчас это уже невозможно, с июля прошлого года внесены изменения в Закон «О Конституционном суде», согласно которым в эту инстанцию можно жаловаться только тогда, когда Верховный суд вынес решение, противоречащее Конституции», – сказал адвокат.

По его словам, раньше, когда можно было жаловаться на решение Верховного суда по любому поводу, Конституционный суд фактически играл роль очередной судебной инстанции, и дела рассматривались очень долго, а некоторые – даже бесконечно. А сейчас происходит более четкое разделение полномочий: Министерство юстиции занимается юстицией – исполнением судебных решений, в том числе пенитенциарный контроль, надзор над нотариусами, но не над судами, а в судах – четкое разделение полномочий. Конституционный суд занимается исключительно вопросами соответствия самих законов Конституции, а непосредственно все дела находятся в ведении судов общей юрисдикции – первой инстанции, в апелляционных и кассационных судах, коим является Верховный суд.

«В целом, нужно следить за тем, чтобы в наших судах работали грамотные специалисты, и соблюдался самый главный принцип: единообразие судебных решений, чтобы по одним и тем же вопросам разные суды не принимали разные решения в зависимости от того, кто их заинтересовал, в том числе и от коррупции», – резюмировал адвокат.

Яна Мадатова