Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков

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На 95-м году жизни умер экс-премьер СССР Николай Рыжков.

Об этом сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в Telegram-канале.

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался», — написала Матвиенко, подчеркнув, что бывший глава правительства СССР искренне и глубоко переживал за свое дело.

По словам парламентария, Рыжков был человеком труда, он заслужил своей работой почет и уважение. О причинах смерти Рыжкова Матвиенко не сообщила.