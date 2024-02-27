Испанские фермеры на тракторах перекрыли трассу на границе с Францией

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Испанские фермеры на тракторах перекрыли одну из ключевых дорог между королевством и Францией в рамках акции протеста против кризисной ситуации в сельскохозяйственном секторе.

Об этом свидетельствуют данные каталонской дорожной службы, передает ТАСС.

Протестующие, созванные сельскохозяйственным синдикатом автономного сообщества Каталония Unio de Pagesos, перекрыли автостраду AP-7 между Боррасой и Виладемульсом и шоссе N-II между Баскарой и Виламаллой. Собравшиеся аграрии заверяют, что намерены оставаться там на протяжении 48 часов.

Unio de Pagesos призвал к проведению акций протеста на различных подъездах к границе с Францией в провинции Жирона со вторника по среду. Кроме того, они планируют перекрыть движение на различных дорогах в Ллейде со вторника по четверг.

Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.