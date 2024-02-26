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Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО

Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к парламенту страны с призывом ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Я прошу моих коллег-законодателей одобрить документ о вступлении Швеции в НАТО на сегодняшнем голосовании», — сказал Орбан. Он подчеркнул, что присоединение Швеции к альянсу укрепит безопасность Венгрии.

Ожидается, что венгерский парламент одобрит заявку, в частности, после того, как страну посетил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Reuters. В ходе его визита две страны подписали соглашение о покупке четырех шведских истребителей Saab JAS Gripen. Орбан на встрече с Кристерссоном сказал, что Швеции удалось «восстановить доверие».

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