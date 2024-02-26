Французы стали реже мыться и бриться, чтобы хватило денег на еду

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Около половины жителей Франции вынуждены реже покупать средства гигиены и выбирать между ними и продуктами питания из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop).

«На фоне повсеместного роста стоимости жизни все больше французов отказываются от покупки базовых средств гигиены. В 2024 году каждый второй француз (50%) говорит, что экономический климат заставляет его сократить потребление средств личной гигиены, и эта доля резко возросла (+16 п. п. по сравнению с 2023 годом)», – говорится в материалах исследования.

Чаще всего жителям Франции приходится экономить на покупке косметики (40%) или краски для волос (33%). Кроме того, почти каждый пятый стал экономить на бритвах (19%), еще 16% стали реже покупать дезодорант. Меньше всего респонденты экономили на туалетной бумаге (9%), мыле (10%) и средствах женской гигиены (10%).

«Что еще более тревожно, исследование показало, что каждый пятый француз вынужден выбирать между покупкой продуктов питания и гигиенических средств; этот показатель тревожно высок среди молодых людей в возрасте до 25 лет, которые в два раза чаще страдают от этого (40%)», – уточняется в материалах опроса.