Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО |
Шамиль Айрым: Турция не откроет границу с Арменией, пока не будут решены все проблемы между Азербайджаном и Арменией |
Путин заверил Эрдогана, что не будет затягивать с приездом в Турцию |
Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО |
Алиев: Возрадовались души жертв Ходжалинского геноцида |
Алиев обратился к Армении и назвал единственный путь для этой страны |
Алиев: Отрицать Ходжалинский геноцид – бессовестно |
Навального договорились обменять за день до его убийства |
Париж развернул операцию по дезинформации против Баку, но Робин Брукс разбивает фейки Le Monde |
Главное Мир

Французы стали реже мыться и бриться, чтобы хватило денег на еду

Французы стали реже мыться и бриться, чтобы хватило денег на еду

Около половины жителей Франции вынуждены реже покупать средства гигиены и выбирать между ними и продуктами питания из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop).

«На фоне повсеместного роста стоимости жизни все больше французов отказываются от покупки базовых средств гигиены. В 2024 году каждый второй француз (50%) говорит, что экономический климат заставляет его сократить потребление средств личной гигиены, и эта доля резко возросла (+16 п. п. по сравнению с 2023 годом)», – говорится в материалах исследования.

Чаще всего жителям Франции приходится экономить на покупке косметики (40%) или краски для волос (33%). Кроме того, почти каждый пятый стал экономить на бритвах (19%), еще 16% стали реже покупать дезодорант. Меньше всего респонденты экономили на туалетной бумаге (9%), мыле (10%) и средствах женской гигиены (10%).

«Что еще более тревожно, исследование показало, что каждый пятый француз вынужден выбирать между покупкой продуктов питания и гигиенических средств; этот показатель тревожно высок среди молодых людей в возрасте до 25 лет, которые в два раза чаще страдают от этого (40%)», – уточняется в материалах опроса.

Теги:
Из этой рубрики
Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО
Мир

Парламент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

2024/02/26, 19:55
В Италии прошла конференция, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида
Мир

В Италии прошла конференция, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида

2024/02/26, 18:34
Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО
Мир

Орбан поддержал вступление Швеции в НАТО

2024/02/26, 18:28
Зеленский получил от болгарского премьера меч и попросил системы ПВО
Мир

Зеленский получил от болгарского премьера меч и попросил системы ПВО

2024/02/26, 18:22
Ситуация в Украине сложная, заявил Зеленский
Мир

Ситуация в Украине сложная, заявил Зеленский

2024/02/26, 18:09
Французы стали реже мыться и бриться, чтобы хватило денег на еду
Мир

Французы стали реже мыться и бриться, чтобы хватило денег на еду

2024/02/26, 18:00
В Тбилиси стартовала акция "Справедливость для Ходжалы"
Мир

В Тбилиси стартовала акция «Справедливость для Ходжалы»

2024/02/26, 17:55
На фоне протестов в Ливии был остановлен газопровод в ЕС
Мир

На фоне протестов в Ливии был остановлен газопровод в ЕС

2024/02/26, 17:42
Трюдо оговорился: Россия должна победить Украину
Мир

Трюдо оговорился: Россия должна победить Украину

2024/02/26, 16:23