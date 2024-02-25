Мигрантов при Трампе ожидает грандиозная депортация

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США в случае победы на выборах Дональда Трампа ожидает самая грандиозная за всю их историю депортация мигрантов. О своих намерениях бороться с этой угрозой кандидат в президенты заявил на проходящей в Вашингтоне Конференции консервативных политических действий.

«Они (незаконные мигранты) убивают наших людей, они убивают нашу страну», — сообщил политик.

Трамп также посетовал, что ему предъявлено множество уголовных обвинений и назвал себя «гордым политическим диссидентом». Тем не менее он выразил надежду, что является не только прошлым, но и будущим лидером страны.