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Эрдоган: Турция стоит плечом к плечу со своими братьями в Карабахе

Эрдоган: Турция стоит плечом к плечу со своими братьями в Карабахе

Турция стоит плечом к плечу со своими братьями в Карабахе и уверенно движется вперед.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на митинге, состоявшемся на привокзальной площади в Адане. Его слова приводит «Репорт».

«Мы решительно защищаем интересы нашего государства, честь нашей нации на международной арене. Турция делает твердые шаги на пути к становлению глобальной силой, а не региональной. Основная роль нашей страны в разрешении кризисов становится все более осознанной. Мы находимся в Ливии, в Карабахе», – сказал Эрдоган.

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