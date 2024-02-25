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Трамп: победа Байдена на выборах приведет к поражению США в третьей мировой войне

Трамп: победа Байдена на выборах приведет к поражению США в третьей мировой войне

Победа нынешнего американского лидера Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах в США приведет к тому, что страна потерпит поражение в гипотетической третьей мировой войне.

Такое мнение высказал бывший глава государства Дональд Трамп, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Только представьте себе, еще четыре года Байдена. Дряхлый криводушный Джо Байден вскоре доведет нас до поражения в третьей мировой войне», – считает экс-президент страны. «Я здесь, чтобы освободить эту захваченную в плен страну от Джо Байдена и его банды тиранов, стремящихся уничтожить американскую свободу», – отметил он.

«В первый день работы администрации Трампа во все структуры нашего правительства будет разослан указ: отныне Америка будет на первом, втором, третьем, четвертом и пятом местах. Забота об иностранных государствах может быть на шестом месте, или не быть вовсе», – добавил Трамп.

«Верьте мне, когда я обращаюсь к вам с еще одним предупреждением: если криводушный Джо и его приспешники победят в 2024 году, худшее будет еще впереди», – подчеркнул он.

По мнению республиканца, ситуация вокруг высокой инфляции и притока нелегальных мигрантов только усугубится в случае переизбрания Байдена. «Такова ставка на этих выборах. Наша страна подвергается разрушению, и единственный, кто стоит между вами и ее уничтожением, – это я», – отметил экс-президент.

Он добавил, что «беспрецедентный успех США станет [его] окончательной и абсолютной местью». Республиканец напомнил, что в случае победы на выборах он ужесточит контроль над американо-мексиканской границей. «Первым и самым неотложным шагом после нашей победы будет закрытие границы, прекращение нашествия [нелегальных мигрантов] и отправка нелегалов Джо Байдена обратно домой», – сказал Трамп.

«Но, чтобы достичь этого будущего, мы должны сначала сбросить с себя ярмо нашего вышедшего из-под контроля политического класса, и это начнется с того, что мы скажем криводушному Джо Байдену: «Ты уволен!» – заявил республиканец под аплодисменты присутствующих в зале.

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