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Главное Мир

Макрон пообещал фермерам защитить их от сельхозпродукции из Украины

Макрон пообещал фермерам защитить их от сельхозпродукции из Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защитить аграриев страны от импорта дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

После беседы с фермерами, которая продолжалась несколько часов на сельскохозяйственной выставке в Париже, Макрон отметил, что «рынок полностью взорван» масштабными поставками зерновых из Украины и пообещал принять защитные меры против этого.

«Мы не можем позволить нашему рынку рухнуть из-за чрезмерного объема импорта. Это опасная зона», — сказал Макрон.

Помимо зерновых, фермеры жаловались президенту на значительные поставки более дешевых, нежели французские, курятины, яиц и сахара с Украины.

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