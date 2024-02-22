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Вагит Алекперов провел переговоры с иракским премьером

Вагит Алекперов провел переговоры с иракским премьером

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и бывший руководитель российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов провели личную встречу и обсудили дела российских компаний, которые работают в Ираке. Об этом сообщает пресс-служба иракского премьера в официальном Telegram-канале.

«Мы приняли <…> Алекперова и сопровождающую его делегацию», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, стороны также обговорили планы разработки нефтяных месторождений Западная Курна и Эриду, на которых работает «Лукойл», и пути преодоления препятствий, мешающих его работе. Кроме того, в ходе переговоров поднимался вопрос об участии «Лукойла» в комплексных энергетических проектах на территории Ирака и новых раундах лицензирования на добычу нефти.

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