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Каладзе рассказал, когда Саакашвили покинет стены тюрьмы

Каладзе рассказал, когда Саакашвили покинет стены тюрьмы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сможет выйти из тюрьмы только после того, как полностью отсидит свой срок. Такое заявление сделал 22 февраля генсек правящей партии страны, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Саакашвили – человек, совершивший тяжкое преступление против своей страны и народа. Представьте себе, сколько заключенных отбывает наказание. Я уверен, что многие другие совершили гораздо меньше преступлений. Саакашвили обязательно выйдет на свободу, но только после отбытия наказания за совершенные им преступления», – сказал представитель «Грузинской мечты».

При этом он предостерег президента республики от возможного помилования экс0главы государства, находящегося в заключении с октября 2021 года.

«Я не знаю, какое решение примет Саломе Зурабишвили, однако, думаю, она прекрасно понимает, насколько тяжелым для нее лично может оказаться помилование Саакашвили», – отметил Каха Каладзе.

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