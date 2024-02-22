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Украинский режиссер представил в Баку фильм «20 дней в Мариуполе» (фото)

Украинский режиссер представил в Баку фильм "20 дней в Мариуполе" (фото)

В Баку состоялся показ документального фильма «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова.

Мероприятие организовано посольством Украины совместно с посольством США в Азербайджане, уточняет «Репорт».

«Сегодня мы участвуем в мероприятии, которое освещает все ужасы войны. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто присоединился к нам сегодня. Особое уважение послу США за его инициативу по организации этого мероприятия. Как вы знаете, моя страна переживает очень трудные времена. Для украинцев каждый день, каждую минуту идет борьба за жизнь, существование и будущее детей»,- сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на открытии мероприятия.

По словам Каневского, в фильме о Мариуполе отражена лишь малая часть последствий войны.

Посол США Марк Либби, в свою очередь, выразил благодарность Азербайджану за оказание Украине гуманитарной помощи.

«Я выражаю благодарность Азербайджану за значительную гуманитарную помощь украинскому народу. Также я признателен всем представителям из других стран, кто поддержал Украину в тяжелом для нее периоде. Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность поддержке свободолюбивого народа Украины, чей сине-золотой флаг является символом мужества и единства», – отметил дипломат.

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