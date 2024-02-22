Столтенберг заявил, что Украина сможет наносить удары по территории РФ самолетами F-16

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации.

Об этом говорится в статье «Радио Свобода», интервью которому дал генсек.

Согласно публикации, Столтенберг дал понять, что союзники Североатлантического альянса смогут сами решать, поставлять ли Киеву F-16, при этом политика у стран-членов организации разная.

«Но в то же время, по его словам, война в Украине является агрессивной войной, и Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — пишет «Радио Свобода».