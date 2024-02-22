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Daily Mail рассказывает о жизни Байдена: «Просыпается от того, что по нему ходит кошка»

Daily Mail рассказывает о жизни Байдена: "Просыпается от того, что по нему ходит кошка"

Массовая британская ежедневная газета-таблоид Daily Mail написала откровенные подробности ежедневного распорядка дня президента США Джо Байдена.

«Байден с мутными глазами и аппаратом от апноэ, привязанным к лицу, просыпается почти каждое утро от того, что его кошка Уиллоу ходит по нему. Встав с постели, он отправляется на 45-минутную тренировку со своим физиотерапевтом, который фокусируется на упражнениях на баланс, чтобы не дать ему упасть и справиться с его все более шаткой походкой», – пишет Daily Mail.

В материале отмечается, что Байден начинает работать в Овальном кабинете с 10:00 утра и обычно заканчивает в 19:00. Для сравнения, Барак Обама начинал на час раньше. При этом помощники планируют большую часть его публичных мероприятий до 16:00, потому что, по словам инсайдеров Белого дома, «именно в это время он наиболее активен».

Как сообщает издание, глава Белого дома часто опаздывает на пресс-конференции, вплоть до часа — его команда называет это опоздание «время Байдена». Дополнительные вопросы сильно ограничены из-за ошибок Байдена, как это произошло недавно, когда он неправильно назвал имя египетского премьера.

«Страх, что он споткнется, поглотил его помощников и вынудил Секретную службу разместить дополнительного агента у подножия небольшой лестницы Air Force One на случай, если он повторит одну из своих катастрофических ошибок. Чтобы снизить этот риск, главнокомандующий также склонен выбирать нескользящие кроссовки, а не модельные туфли, которые обычно сочетаются с изготовленным на заказ итальянским костюмом за 2000 долларов», – пишет издание.

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