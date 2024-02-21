В Новой Каледонии подняли флаг Азербайджана и протестовали против визита французских министров (видео)

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В столице Новой Каледонии – Нумеа проведена акция в знак протеста против визита министра внутренних дел Франции Жеральда Дармана и министра по делам заморских территорий Мари Гевену, в ходе акции вновь был поднят азербайджанский флаг.

Акция направлена против поправок, которые правительство Франции хочет внести в процедуру местного голосования для изменения политического баланса в Новой Каледонии.

Граждане Франции, не соответствующие определенным условиям (к примеру, даже если житель Парижа прожил в Новой Каледонии более 10 лет), не могут участвовать в дальнейшей судьбе Новой Каледонии и в выборах в провинциях.

Теперь французское правительство, внеся поправки, хочет предоставить этим людям данное право, и тем самым положить конец доминированию активистов за независимость.

В ходе акции полиция применила слезоточивый газ.