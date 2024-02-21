СМИ: Ракета чуть не убила министра обороны в Великобритании

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В Великобритании инновационная ракета чуть не убила Главу министерства обороны королевства Гранта Шепса.

Тестовый запуск баллистической ракеты с атомной подлодки закончился полным провалом. Trident II D5 пролетела пару метров и упала рядом с подлодкой, в которой находился и наблюдал за запуском министр обороны Грант Шэппс, пишет The Sun.

Произошедшее сотрудники военного ведомства поспешили объяснить «аномалией». В Минобороны по-прежнему уверены, что с ядерными силами в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии всё в полном порядке.