Хакан Фидан обсудит на G20 реформу ООН и ситуацию в Газе

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Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует в ходе своей поездки в Бразилию на мероприятия G20 реформу Совбеза ООН и ситуацию в секторе Газа, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте внешнеполитичекого ведомства Турции.

«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД «Большой двадцатки», которая пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля. На встрече основное внимание будет уделено роли G20 в преодолении текущих международных проблем и реформе глобального управления. На сессиях и двусторонних встречах министр обратит внимание на продолжающиеся зверства и гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Он также укажет на необходимость реформирования платформ глобального управления, в частности Совета Безопасности ООН, и поделится взглядами Турции на то, как сделать глобальное управление более демократичным и эффективным», – сообщило ведомство.

Кроме того, на полях G20 Фидан примет участие в 25-й встрече глав МИД стран группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция, Австралия).