Арзу Нагиев: Ильхам Алиев направил серьезный месседж мировому сообществу

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Историческая речь президента Ильхама Алиева, произнесенная на церемонии инаугурации 14 февраля в Милли Меджлисе, сегодня разобрана буквально на цитаты.

Об этом Minval.az заявил депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, отметивший в блиц-интервью изданию Minval.az важность каждого слова, сказанного Ильхамом Алиевым, ибо все сказанное является очень серьезным месседжем в адрес мирового сообщества.

– Как бы в целом вы охарактеризовали выступление президента Ильхама Алиева? Какие основные посылы в нем содержались?

– Если в целом охарактеризовать выступление Ильхама Алиева, следует отметить, что доклад президента является серьезным посланием мировому сообществу. Президент еще раз подчеркнул, что Азербайджан является государством со своей независимой внешней и внутренней политикой, у нас нет претензий ни к каким странам, мы не собираемся завоевывать ничьи земли. Президент выразил новые надежды и отметил, что начинается новая эпоха великих достижений. Основная цель, отмеченная главой государства, – сильный Азербайджан. В своем докладе И.Алиев еще раз охарактеризовал новые стратегические цели и приоритеты для дальнейшего развития страны. Президентом была особо подчеркнута цель: целостность страны и благополучие каждого гражданина Азербайджана, создание мощного военно-промышленного комплекса. Как отметил И.Алиев, в частные предприятия будет инвестировано около миллиарда манатов и впредь, дабы обеспечить себя вооружением и техникой, иметь прекрасный национальный кадровый потенциал.

Несмотря на то, что наша армия показала свою силу, и не на учениях, а на поле боя, военным нужно овладеть новыми технологиями, отвечать НАТОвским и прочим стандартам, и Азербайджан в этом направлении будет усиливать свою работу, и, если понадобится, нарастит расходы в этой области. Ильхам Алиев особо отметил защиту границ. Основная задача – защищаться от внешних и внутренних угроз, ибо многие потенциальные риски формируются за пределами страны, теми, кого не устраивает самостоятельная, независимая политика Азербайджана, и потому приоритетом считается обеспечение мероприятий, направленных на безопасность. В частности, это защита от идеологических рисков, ибо идеология не знает границ. Главная задача – воспитание молодежи в патриотическом духе, в духе уважения национальных традиций и ценностей. Президент подчеркнул это как одну из главных задач.

– Что именно имел в виду президент, говоря о том, что «мы должны укреплять наши границы» и связав это с идеологическими рисками? Президент сказал: «Идеологические риски не знают границ, особенно в нынешних условиях». Как это понимать?

– Какие-то 20-30 стран не могут говорить от имени всей мировой общественности, тем более некоторые страны считают, что могут говорить об этом как одна страна. Международная общественность на нашей стороне. Мы это видели и во второй Карабахской войне, и во время локальной антитеррористической операции. Сегодня, как отметил президент, позиция Азербайджана не является секретом ни для кого, потому в этом направлении следует и дальше работать и достигать еще больше намеченных целей.

– Президент довольно обширно высказался и относительно будущей политики Азербайджана в отношении Организации тюркских государств. Можно ли считать, что теперь приоритетом для нашей страны станет не желание вступить в Евросоюз, а именно укрепление Организации тюркских государств? То есть вектор теперь на Восток, а не на Запад?

– Ильхам Алиев особо отметил в своем выступлении, что есть организации, которые не ждут нас в своих кругах, а есть те, которые являются нашей семьей и это весьма приоритетно. В состав ОТГ входит множество стран с богатыми природными ресурсами, геополитическими возможностями и современным вооружением. И поэтому ОТГ превращается в весьма важного актора, и, естественно, в этом есть особая роль Азербайджана. Кроме того, И.Алиев упомянул и об Организации исламского экономического сотрудничества. Эта организация всегда находилась рядом с Азербайджаном: и во время войны, и в мирное время. Плюс Движение неприсоединения. Азербайджан внес важный вклад в усиление авторитета этой организации, ибо не секрет, что до председательства Азербайджана в этой организации она не была столь популярна. Сегодня Движение неприсоединения полностью поддерживает Азербайджан.

Кроме того, И.Алиев затронул вопрос армяно-азербайджанского конфликта. Господин президент неоднократно говорил, и повторил еще раз в инаугурационной речи, что основная цель – не допустить никаких посредников в переговорах между Азербайджаном и Арменией. Мы решили свой вопрос. Азербайджан стал инициатором подписания мирного договора с Арменией. Автором пяти известных принципов тоже является Азербайджан, равно как и автором текста мирного договора. И армянская сторона сейчас должна на это ответить. А по поводу того, что Евросоюз и некоторые страны хотят быть главными игроками на Южном Кавказе или непосредственно участвовать в этих переговорах, то президент отметил, что со многими странами Европы у Азербайджана прекрасные двусторонние отношения, и мы будем развивать их. А если кто-то считает, что Азербайджан смотрит больше на Восток, а не на Запад, то это в корне неправда. Мы являемся частью мирового сообщества, и в этом направлении мы постоянно работаем. А то, что некоторые политики в странах Евросоюза хотят вмешаться во внутренние дела Азербайджана и препятствовать независимой политике, так это они сильно заблуждаются на наш счет.

Яна Мадатова