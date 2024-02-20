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The Economist: Азербайджан – в числе основных источников роста добычи газа

The Economist: Азербайджан – в числе основных источников роста добычи газа

Поддерживаемая высокими ценами добыча нефти и газа будет продолжать расти.

Об этом информирует британское издание The Economist в специальном выпуске Energy Outlook 2024.

На фоне высоких цен на сырьевые товары и усилий Европейского Союза по замене поставок газа из России, в 2024 году продолжится привлечение новых инвестиций в производство ископаемого топлива.

В отчете говорится, что мировая добыча природного газа, как ожидается, вырастет на 2,2 процента в годовом исчислении.

«Основными источниками роста производства будут Северная Америка, Норвегия, Ближний Восток, Северная Африка, Азербайджан, Туркменистан, Китай, Австралия и Мозамбик», – отмечает журнал.

Сообщается, что экспорт сжиженного природного газа в США в ближайшие годы будет расти по мере расширения экспортных возможностей. Это поддержит рост внутреннего производства, который, по прогнозам, вырастет на 1,9 процента в 2024 году.

«По нашим прогнозам, с 2024 года экспорт российского газа начнет восстанавливаться, хотя и незначительно. Ожидается, что цены на нефть останутся высокими в 2024 году. Поскольку ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россией демонстрирует решимость сократить добычу, чтобы поддержать их, хотя они упали ниже своего пика в 2022 году», – говорится в сообщении.

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