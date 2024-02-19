Катар способствовал возвращению украинских детей из России

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Россия при посредничестве Катара передала Украине 11 детей, воссоединение с семьями произошло в катарском диппредставительстве в Москве. Участие в мероприятии принимали посол эмирата в РФ Ахмеда бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченный при главе российского государства по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщило агентство ТАСС.

«Сегодня 11 детей – это самая большая группа, у каждого своя история, – передает слова Львовой-Беловой корреспондент агентства. – Есть два ребенка с инвалидностью. Хочу выразить огромную благодарность посольству Катара, вам лично за организацию процесса».

Глава диппредставительства констатировал, что Катар уделяет особое внимание защите прав детей.

«Хотим поблагодарить вас за работу. Благодарим российскую сторону за содействие, – сказал дипломат. – Мы будем продолжать усилия на данном направлении», – сказал посол, поблагодарив глав России и Катара Владимира Путина и Тамима бен Хамада Аль Тани.

Ранее Львова Белова сообщала, что Россия обрабатывает 32 обращения украинской стороны о возвращении детей. Она также отмечала, что уже 35 детей из 24 семей воссоединились со своими родными на Украине и в других странах.

На прошлой неделе катарское посольство в РФ сообщило о воссоединении со своими семьями четырех детей из Украины в возрасте от 2 до 17 лет.