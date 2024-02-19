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Из-за реформ Милея бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума

Из-за реформ Милея бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума

Уровень бедности в Аргентине в январе достиг 57,4%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) — одного из ведущих экономических университетов страны.

По данным отчета UCA, девальвация песо, проведенная недавно избранным президентом Хавьером Милеем, и последующий рост цен привели к ухудшению ситуации с бедностью. В конце 2023 года уровень бедности составлял 49,5%, а уже в январе он вырос до рекордных 57,4%.

Отчет также отмечает, что по всей стране как минимум 27 миллионов человек живут в бедности, а еще 9 миллионов находятся в крайней нужде (при общем населении 47,3 миллиона человек). Реформы Милея привели к увеличению цен на основные продукты питания, подчеркивают в UCA. Инфляция в стране за прошлый год составила 211,4%.

Президент Аргентины Хавьер Милей, который вступил в должность в декабре прошлого года, подписал более 300 указов по либерализации экономики страны. Он предупредил о необходимости пережить «месяцы боли» для выхода из экономического кризиса.

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