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Пропагандист Дмитрий Киселев хочет взять интервью у Байдена

Пропагандист Дмитрий Киселев хочет взять интервью у Байдена

Телеведущий и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

«В разгар беспрецедентного кризиса в российско-американских отношениях, который создает риски глобального конфронтации, мы были бы признательны за возможность услышать от президента Байдена его видение того, как стабилизировать международную ситуацию, восстановить доверие и возобновить сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в целях решения ключевых проблем XXI века. Мы считаем, что нашим странам сейчас не хватает возможностей выслушать друг друга», — говорится в документе, направленном от имени медиагруппы и подписанном Киселевым. Письмо адресовано пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.

В запросе говорится, что интервью планируется перевести на несколько иностранных языков и распространить его на медиаплатформах и в соцсетях по России и всему миру.

Сам Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели», которую он ведет на канале «Россия 1», отметил, что «по-хорошему» Байдену следует ответить на предложение. «Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят — ждем ответа, как соловей лета», — сказал ведущий.

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