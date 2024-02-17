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Чехия нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов

Чехия нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах, передает ТАСС.

«Мы обнаружили возможность закупки в третьих странах для Украины 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров», — сообщил президент страны.

При этом Павел добавил, что боеприпасы на Украину передадут в случае, если будут найдены деньги для их закупки. Чехия собирается привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны. Если средства будут привлечены, боеприпасы могут передать в течение ближайших недель.

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