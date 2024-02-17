Чехия нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна нашла способ закупить для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах, передает ТАСС.

«Мы обнаружили возможность закупки в третьих странах для Украины 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров», — сообщил президент страны.

При этом Павел добавил, что боеприпасы на Украину передадут в случае, если будут найдены деньги для их закупки. Чехия собирается привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны. Если средства будут привлечены, боеприпасы могут передать в течение ближайших недель.