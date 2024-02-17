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Главное Мир

Чехия присоединилась к контркибероперации во главе с США

Чехия присоединилась к контркибероперации во главе с США

Чехия присоединилась к международной операции Dying Ember («Угасающий уголек»), направленной против деятельности зарубежных спецслужб.

Об этом говорится в записи премьер-министра страны Петра Фиала в социальной сети X.

Это была атака в киберпространстве. Операцию провели США в январе, говорится в пресс-релизе Службы военной разведки. По данным Службы безопасности информации (BIS), операцией руководило ФБР.

«Безопасность – наш приоритет. Мы должны защищать наше киберпространство и реагировать на глобальные угрозы вместе с союзниками и партнерами. Именно поэтому Чехия активно участвовала в международной операции «Угасающий уголек», направленной против деятельности зарубежных спецслужб. Взаимное доверие и способность гибкого сотрудничества являются ключом к обеспечению безопасности», – подчеркнул премьер-министр Фиала.

«Война идет также в киберпространстве, причем давно. Я горжусь тем, что мы можем защитить себя от этой деятельности в сотрудничестве с другими союзниками», – подчеркнула в сети Х министр обороны Яна Чернохова.

«Операция заключалась в принятии мер против глобальной инфраструктуры скомпрометированных роутеров, используемых злоумышленником APT28, связанным с военной разведкой ряда стран. Военная разведка провела активное вмешательство, заключающееся в корректировке настроек части инфраструктуры атакованных устройств», – говорится в пресс-релизе службы военной разведки.

По ее данным, скомпрометированные роутеры использовались APT28 против важных целей в Чехии и за рубежом, включая союзников по Североатлантическому альянсу и против Украины.

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