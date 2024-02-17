В Турции аннулировали лицензию золотого рудника после обвала породы

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Минэкологии Турции аннулировало экологический сертификат и лицензию золотодобывающего рудника в провинции Эрзинджан на востоке страны, где 13 февраля произошел обвал примерно 10 млн тонн грунта и под землей были заблокированы девять горняков. Об этом сообщила телекомпания NTV со ссылкой на министерство.

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар ранее сообщал, что шахту проверяли в конце 2023 года и не обнаружили предпосылок, способных привести к трагедии.

В субботу министр сообщил журналистам, что поисково-спасательные работы в районе ЧП продолжаются, власти ежедневно проводят экологические замеры, к настоящему времени загрязнения окружающей среды и воды не отмечено. «Ни в одном из девяти мест в воде в районе схода пород не обнаружено вредных веществ, мы уделяем первостепенное значение экологии, угрозы здоровью населения нет», – сказал Байрактар.

В рамках расследования дела о ЧП на золотом руднике арестованы шесть человек из восьми ранее задержанных. В числе задержанных гражданин Канады, который является представителем компании-работодателя.