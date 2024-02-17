Представитель Азербайджана проиграл россиянину в бою за звание чемпиона IBA (фото)

Россиянин Шарабутдин Атаев победил Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана в поединке, который прошел в Душанбе, и завоевал титул чемпиона Международной ассоциации бокса (IBA).
Поединок в весовой категории до 86 кг завершился победой Атаева судейским решением, уточняет РИА Новости.
Атаев за завоевание пояса IBA получит 350 тысяч долларов, а Лорен Альфонсо Домингес — 150 тысяч долларов.
Атаеву 24 года, он выиграл все семь боев в профессиональной карьере. 28-летний Домингес является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, победителем чемпионата мира 2021 года.