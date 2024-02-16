Песков осудил заявления Запада о смерти Навального (видео)

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Звучащие со стороны стран Запада оголтелые заявления по поводу смерти Алексея Навального абсолютно недопустимы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Ну очевидно, что это абсолютно оголтелые, абсолютно недопустимые заявления, неприемлемые заявления. Так мы к этому относимся», – сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что пока нет результатов судмедэкспертизы, «нет окончательной информации от ФСИН». Песков также напомнил, что о ситуации доложили президенту, а «дальше ФСИН делает все, что нужно делать».

Дмитрий Песков также сообщил, что Вашингтон пока не выходил на связь с Москвой после появившихся слухов о том, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие.

