Азербайджан выслал гражданина Турции в Казахстан

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Гражданин Турции Фатих Акдаг экстрадирован из Азербайджана в Казахстан.

Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Азербайджанская сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина Турции, объявленного в международный розыск в 2021 году по обвинению в контрабанде.

Акдаг был задержан в Азербайджане в июле 2023 года. Он передан компетентным органам Казахстана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.