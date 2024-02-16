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Турция и Греция присоединятся к европейской инициативе ПВО «Небесный щит»

Турция и Греция присоединятся к европейской инициативе ПВО "Небесный щит"

Греция присоединится к европейской инициативе по противоракетной обороне «Небесный щит» (European Sky Shield Initiative), заявил министр национальной обороны Греции Никос Дендиас журналистам по прибытии на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе.

«У меня будет возможность подписать соглашение о присоединении Греции к European Sky Shield Initiative, немецкой инициативе по противоракетной обороне. Отмечу, что в этот же день к ней присоединится и Турция», — отметил министр.

По словам Дендиаса, в рамках встречи с министром обороны Турции он намерен обсудить важность поддержания сниженного напряжения и отсутствие провокаций, чтобы сохранить расслабленную обстановку, которая сейчас сложилась между двумя странами.

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