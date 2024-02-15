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Производимая в Лачине обувь будет экспортироваться в Европу под брендом Zerti

Производимая в Лачине обувь будет экспортироваться в Европу под брендом Zerti

Одной из производственных площадок, которая начнет функционировать в агропромышленном парке в селе Зерти в Лачинском районе, станет обувная фабрика.

В настоящее время завершается строительство фабрики, которая, согласно планам, будет введена в эксплуатацию в конце марта этого года, передает Азертадж.

Филиал предприятия, которое действует в Баку и выпускает продукцию под брендом PİRSHAGHİ, будет производить обувь под новым брендом Zerti.

Фабрика оснащена самым современным оборудованием производства Азии, Европы и Турции. Сырье для производства на фабрике будет доставляться в основном из Турции.

В целях повышения квалификации местных сотрудников на предприятие планируется привлечь инструкторов из братской Турции и предприятия PİRSHAGHİ в Баку.

Ожидается, что на первом этапе на предприятии будут работать 40-45 человек, на втором – 50-55 сотрудников, причем 70-80 процентов из них будут жителями Лачина. Приобрести обувь местного производства можно будет в магазинах ZERTI, которые планируется открыть в разных городах Азербайджана. На первом этапе на предприятии планируется производить 700-750 пар обуви в месяц, на втором – 1250-1375 пар обуви, на следующем этапе – 2500-3000 пар обуви в месяц.

В дальнейшем произведенную здесь обувь планируется под азербайджанским брендом Zerti экспортировать в страны Европы.

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