Марк Либби побывал в Лянкаране

Посол США Марк Либби совершил первую поездку в регионы Азербайджана. Глава дипмиссии побывал в Лянкяране.
Об этом говорится в публикации посольства в социальной сети «Х».
«Посол Либби был очень рад посетить Лянкаран во время своей первой поездки за пределы Баку. Он встретился с выпускниками программ по обмену и участником программы Fulbright «English Teaching Assistant Program», работающим в Лянкаранском государственном университете. За обедом и лянкаранским чаем группа поделилась своим опытом участия в программах обмена и историями, которые показали, как их пребывание за границей оказало глубокое влияние на местные сообщества», – отмечается в публикации.
Ambassador Libby was delighted to visit Lankaran for his first trip outside Baku! While there, he met with exchange program alumni and a Fulbright English Teaching Assistant based at Lankaran State University. Over lunch and Lankaran tea, the group shared their exchange program… pic.twitter.com/L5gNXJzc44
— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 15, 2024