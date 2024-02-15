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Марк Либби побывал в Лянкаране

Марк Либби побывал в Лянкаране

Посол США Марк Либби совершил первую поездку в регионы Азербайджана. Глава дипмиссии побывал в Лянкяране.

Об этом говорится в публикации посольства в социальной сети «Х».

«Посол Либби был очень рад посетить Лянкаран во время своей первой поездки за пределы Баку. Он встретился с выпускниками программ по обмену и участником программы Fulbright «English Teaching Assistant Program», работающим в Лянкаранском государственном университете. За обедом и лянкаранским чаем группа поделилась своим опытом участия в программах обмена и историями, которые показали, как их пребывание за границей оказало глубокое влияние на местные сообщества», – отмечается в публикации.

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