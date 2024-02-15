Агиль Рустамзаде – армянам: Верните наши села, ибо новую войну вы не вытяните |
Армянский журналист подтвердил вину Еревана в провокации на условной границе с Азербайджаном |
Путин: для России будет лучше, если на выборах в США победит Байден |
Турция поможет США пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине |
Кремль: Запад «сорвал планы России», война может затянуться |
«Нигде нас не ждут и уже не скрывают этого. Наша семья – тюркский мир». Инаугурационная речь Ильхама Алиева |
В Узбекистане ректор вуза сравнил жителей страны, которые не выучили узбекский язык, с «оккупантами или идиотами» |
Алиев рассказал, почему проголосовал в Ханкенди: «Это был последний гвоздь, вбитый в крышку гроба сепаратистов» (видео) |
Месседж Алиева покровителям Армении: Идите и занимайтесь своими делами, мы свой вопрос решили |
Главное Общество

Завтра в Баку пойдет снег

Завтра в Баку пойдет снег

16 февраля в Баку и регионах Азербайджана ожидаются мокрый снег и снег, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В сообщении отмечается, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, в некоторых частях полуострова интенсивные. Утром осадки перейдут в мокрый снег. Периодически усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью и днем составит 4-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключается туман. Западный ветер в некоторых восточных районах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем – 6-10° тепла, в горах ночью 3-8°, днем – 0-3° мороза.

Теги:
Из этой рубрики
Президент выделил 10 млн манатов на деятельность Карабахского университета
Общество

Президент выделил 10 млн манатов на деятельность Карабахского университета

2024/02/15, 13:31
Завтра в Баку пойдет снег
Общество

Завтра в Баку пойдет снег

2024/02/15, 13:14
Еще один ребенок в Азербайджане умер от кори
Общество

Еще один ребенок в Азербайджане умер от кори

2024/02/15, 12:26
Посол Великобритании стал "пилотом" AZAL (видео)
Общество

Посол Великобритании стал «пилотом» AZAL (видео)

2024/02/15, 11:56
В Ханкенди снова обнаружили оружие и боеприпасы
Общество

В Ханкенди снова обнаружили оружие и боеприпасы

2024/02/15, 11:25
Президент Алиев поздравил академика Арифа Пашаева
Общество

Президент Алиев поздравил академика Арифа Пашаева

2024/02/15, 11:15
Убийцы среди нас: психиатры о резонансном убийстве
Общество

Убийцы среди нас: психиатры о резонансном убийстве

2024/02/15, 10:36
В Азербайджане в 2023 году увеличилось число разводов
Общество

В Азербайджане в 2023 году увеличилось число разводов

2024/02/14, 23:25
Азербайджан присоединился к "Поезду памяти"
Общество

Азербайджан присоединился к «Поезду памяти»

2024/02/14, 21:56