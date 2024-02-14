Турецкая Pegasus начнет взимать доплату за ручную кладь

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Бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines в ближайшее время изменит правила провоза ручной клади на многих международных направлениях. В числе основных нововведений – взимание дополнительной платы за сумки весом более 3 кг, сообщают турецкие СМИ.

Предполагается, что новый тариф получит название light и начнет действовать с 14 февраля. При этом у пассажиров останется возможность взять в салон багаж весом до 8 кг. Однако, если сейчас это можно сделать бесплатно, то вскоре за «лишние» 5 кг придется доплатить.