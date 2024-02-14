Нетаньяху отверг новый план сделки по Газе главы «Моссад» перед встречей в Каире

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Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа, директор Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработали новый план сделки по освобождению заложников из сектора Газа, который был отвергнут премьер-министром Биньямином Нетаньяху за несколько часов до вылета израильской делегации в Каир на переговоры 13 февраля. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее данным, премьеру была представлена новая схема, предполагавшая внесение ряда изменений в изначальное рамочное соглашение, обсуждавшееся в Париже. Нетаньяху на совещании перед вылетом израильской делегации в Каир окончательно отверг идею выдвижения этого плана в ходе консультаций в египетской столице, но распорядился, чтобы израильские переговорщики все же летели в Египет, чтобы «слушать», указывает Kan со ссылкой на источник, не приводя других деталей.

Несколько часов назад в Каире состоялась консультационная встреча между представителями Египта, Соединенных Штатов, Катара и Израиля. На переговорах обсуждалось возможное соглашение об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в Газе, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве. В консультациях были задействованы директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, Барнеа, а также премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетского Управления общей разведки Аббас Камель.

Как проинформировал телеканал Al Hadath, «сегодня переговорная сессия завершилась, и израильская делегация уехала».