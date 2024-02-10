В Турции один человек пострадал при стрельбе на мероприятии в рамках предвыборной кампании

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Один человек пострадал в результате вооруженного нападения в ходе предвыборной кампании кандидата от «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) Азиза Йениая, который баллотируется на пост главы муниципалитета района Кючукчекмедже в Стамбуле. Об этом сообщил в X (ранее Twitter) глава МВД Али Ерликая.

Он уточнил, что нападение произошло около 16:30. «Был открыт огонь из длинноствольного оружия и пистолета на мероприятии в рамках агиткампании кандидата от ПСР Азиза Йениая. В результате нападения пострадала наша гражданка. По факту нападения начато масштабное расследование», – сообщил министр. Раненой оказалась 22-летняя девушка. Она доставлена в больницу. По данным телеканала TRT, она находится в критическом состоянии.

Нападение произошло во время посещения Йениаем офисов одной из общественных организаций в Стамбуле. В настоящее время место инцидента и прилегающие улицы оцеплены, на месте работают полицейские. Ведутся поиски нападавшего или нападавших. Не исключается версия о теракте.