Президент Венгрии уходит в отставку |
Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах |
Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ |
Акция протеста на киевском Майдане: «Зелю – геть», «Верните Залужного» (видео) |
Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Главное Мир

Во Франции загорелась атомная электростанция

Во Франции загорелась атомная электростанция

Два энергоблока французской АЭС «Шинон» остановлены из-за пожара
В ночь с 9 на 10 февраля загорелся главный трансформатор третьего энергоблока атомной электростанции «Шинон» во французском муниципалитете Авуан. Из-за возгорания сработала автоматическая система безопасности, которая приостановила работу третьего энергоблока. Работа четвертого энергоблока была приостановлена в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба АЭС.

В пресс-релизе уточняется, что для тушения пожара на место инцидента выехала группа реагирования АЭС, а также пожарные службы, возгорание потушено. Пресс-служба подчеркнула, что никто не пострадал и опасность для окружающей среды отсутствует.

В АЭС подчеркнули, что вода, использованная для тушения пожара, была собрана системой сбора дождевой воды. Она не попала в окружающую среду, говорится в пресс-релизе. Сообщается, что была проведена диагностика работы третьего и четвертого энергоблоков, сейчас они безопасно остановлены. Причина пожара расследуется, сообщила пресс-служба.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Венгрии уходит в отставку
Мир

Президент Венгрии уходит в отставку

2024/02/10, 21:03
Нетаньяху рассказал, когда планирует закончить операцию на юге Газы
Мир

Нетаньяху рассказал, когда планирует закончить операцию на юге Газы

2024/02/10, 20:59
Турция существенно увеличит добычу нефти на месторождении в районе горы Габар
Мир

Турция существенно увеличит добычу нефти на месторождении в районе горы Габар

2024/02/10, 20:00
В МИД России объяснили причину расторжения договора аренды с посольством Украины
Мир

В МИД России объяснили причину расторжения договора аренды с посольством Украины

2024/02/10, 19:41
Германия теряет статус «промышленной сверхдержавы»
Мир

Германия теряет статус «промышленной сверхдержавы»

2024/02/10, 19:16
Во Франции загорелась атомная электростанция
Мир

Во Франции загорелась атомная электростанция

2024/02/10, 19:04
The Wall Street Journal о Байдене и американских избирателях
Мир

The Wall Street Journal о Байдене и американских избирателях

2024/02/10, 18:52
Оппозиция ФРГ подсказала Шольцу как вывести Германию из кризиса
Мир

Оппозиция ФРГ подсказала Шольцу как вывести Германию из кризиса

2024/02/10, 18:40
Moody’s впервые понизило кредитный рейтинг Израиля
Мир

Moody’s впервые понизило кредитный рейтинг Израиля

2024/02/10, 18:16