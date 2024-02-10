Во Франции загорелась атомная электростанция

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Два энергоблока французской АЭС «Шинон» остановлены из-за пожара

В ночь с 9 на 10 февраля загорелся главный трансформатор третьего энергоблока атомной электростанции «Шинон» во французском муниципалитете Авуан. Из-за возгорания сработала автоматическая система безопасности, которая приостановила работу третьего энергоблока. Работа четвертого энергоблока была приостановлена в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба АЭС.

В пресс-релизе уточняется, что для тушения пожара на место инцидента выехала группа реагирования АЭС, а также пожарные службы, возгорание потушено. Пресс-служба подчеркнула, что никто не пострадал и опасность для окружающей среды отсутствует.

В АЭС подчеркнули, что вода, использованная для тушения пожара, была собрана системой сбора дождевой воды. Она не попала в окружающую среду, говорится в пресс-релизе. Сообщается, что была проведена диагностика работы третьего и четвертого энергоблоков, сейчас они безопасно остановлены. Причина пожара расследуется, сообщила пресс-служба.