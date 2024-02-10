Президент Венгрии уходит в отставку |
Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах |
Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ |
Акция протеста на киевском Майдане: «Зелю – геть», «Верните Залужного» (видео) |
Азербайджан не дал разрешение на вылет российскому самолету |
Байден выступил с резкой критикой Израиля |
«Появилась конкретная информация. Срок нападения – 3-5 лет» |
Байрактар показал фото с открытия ангара для «Акынджи» в Азербайджане |
Дед Бербок оказался «пламенным нацистом» |
Главное Мир

Греция присоединилась к космической программе Artemis

Греция присоединилась к космической программе Artemis

Греция подключилась к американской программе космического сотрудничества Artemis. Соглашение подписал глава греческого МИД Йоргос Герапетритис на церемонии в Вашингтоне, на которой присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон и президент Греческого космического центра Иоаннис Даглис.

Подписание соглашения состоялось в рамках проходящего в американской столице пятого раунда стратегического диалога между Грецией и США. Выступая на церемонии, Герапетритис подчеркнул, что этот диалог «позволяет усилить политику, которая основывается на общих ценностях».

Греция стала 35-й страной, присоединившейся к программе Artemis.

Программа была официально учреждена в 2017 году при администрации Дональда Трампа, однако многие из её компонентов, такие как космический корабль «Орион», были разработаны во время предыдущей программы «Созвездие» (2005–2010) и после её отмены. Первый запуск«Ориона» и Space Launch System, первоначально планировавшийся на 2016 год, состоялся 16 ноября 2022 года в рамках миссии «Artemis 1». Запуск «Artemis 2» с экипажем запланирован на 2025 год, посадка «Artemis 3» с экипажем на Луну – в 2026-м, стыковка «Artemis 4» с Lunar Gateway – в 2028 году, а затем планируются ежегодные посадки на Луну.

Теги:
Из этой рубрики
В Турции один человек пострадал при стрельбе на мероприятии в рамках предвыборной кампании
Мир

В Турции один человек пострадал при стрельбе на мероприятии в рамках предвыборной кампании

2024/02/10, 21:30
Президент Венгрии уходит в отставку
Мир

Президент Венгрии уходит в отставку

2024/02/10, 21:03
Нетаньяху рассказал, когда планирует закончить операцию на юге Газы
Мир

Нетаньяху рассказал, когда планирует закончить операцию на юге Газы

2024/02/10, 20:59
Турция существенно увеличит добычу нефти на месторождении в районе горы Габар
Мир

Турция существенно увеличит добычу нефти на месторождении в районе горы Габар

2024/02/10, 20:00
В МИД России объяснили причину расторжения договора аренды с посольством Украины
Мир

В МИД России объяснили причину расторжения договора аренды с посольством Украины

2024/02/10, 19:41
Германия теряет статус «промышленной сверхдержавы»
Мир

Германия теряет статус «промышленной сверхдержавы»

2024/02/10, 19:16
Во Франции загорелась атомная электростанция
Мир

Во Франции загорелась атомная электростанция

2024/02/10, 19:04
The Wall Street Journal о Байдене и американских избирателях
Мир

The Wall Street Journal о Байдене и американских избирателях

2024/02/10, 18:52
Оппозиция ФРГ подсказала Шольцу как вывести Германию из кризиса
Мир

Оппозиция ФРГ подсказала Шольцу как вывести Германию из кризиса

2024/02/10, 18:40